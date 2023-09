Aby se naopakovala kauza Hradec. Dopingových kontrol hokejistů přibude

V první části semináře vzdělával ADV lékaře, fyzioterapeuty či kondiční trenéry všech týmů extraligy. Někteří z nich se do místnosti trousili i se zpožděním. Aby se slova přednášejících „neztratila v překladu“, došlo později také na seminář se samotnými hráči. Ten už se tedy konal formou videokonference.

Cíl semináře byl každopádně jasný. Udržet hokej bez dopingových prohřešků. V loňské sezoně se to nepovedlo, když na jaře po čtvrtém zápase semifinále play off neprošli testem tři hráči hradeckého Mountfieldu Kevin Klíma, Graeme McCormack a Martin Štohanzl. Všichni mají dosud pozastavenou činnost. Jejich kauzu má na stole Národní rozhodčí soud pro sport, kam Antidopingový výbor oficiálně podal žalobu. Rozhodnutí by mělo padnout na podzim.