Malér pro Hradec! Trojice hráčů během play off dopovala

Co Hradec zvládl jako jediný v extralize? Patrik Augusta hodnotí v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

„Hráčská smlouva ukládá hráčům povinnost složení veškerých léků a doplňků stravy před jejich užíváním konzultovat s klubovým lékařem, což se pravidelně děje, v tomto případě se to však, z neznámého důvodu, nestalo. Došlo tak k individuálnímu porušení tohoto pravidla zmíněnými hráči," píše se dále v prohlášení.

„Mountfield HK si uvědomuje společenskou odpovědnost vůči všem dospělým i dětem, a to zejména sportujícím. O to větší zklamání v souvislosti s touto informací zažívá. V návaznosti na toto dopingové zjištění Mountfield HK zintenzivňuje preventivní a osvětnou činnost, a to v rámci mládežnických kategorií, A-týmu i dotčených hráčů," uvádí klub.