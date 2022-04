Báječné víkendové návštěvy na hokeji. Davy přilákala i třetí nejvyšší soutěž

"Myslím si, že jsme si to všichni v tak fantastické atmosféře, jaká tady panovala, opravdu užili. Diváci byli skvělí," řekl po sobotním duelu proti Dvoru Králové Arpád Györi, kouč Tábora. Ano, vítězný zápas jeho týmu v kvalifikaci třetí nejvyšší soutěže o baráž do 1. ligy viděly téměř čtyři tisícovky lidí, což je výjimečná záležitost.

Ještě o tisíc diváků víc dorazilo na vsetínský Lapač, kde se pro změnu rozjela série, jejíž vítěz postoupí do baráže o extraligu. V souboji tradičních celků, které dají dohromady 18 ligových titulů, napoprvé uspěla Jihlava a její kouč Karel Nekvasil po utkání říkal: "Byl to obrovsky těžký zápas. Samozřejmě jsme věděli, že tady bude plný barák lidí a suprová kulisa, která hnala domácí za vítězstvím."

Mezi diváky byl třeba bývalý reprezentační brankář Ondřej Pavelec, kterého do Vsetína pozval Jiří Hudler. A pro klubové vsetínské stránky pak Pavelec přiznal: "Nějaká slivovice už proběhla a myslím, že to dnes bude ještě zajímavé. Naštěstí nemusím nikam odjíždět, takže si to tady budu moct užít se vším, co k tomu patří."