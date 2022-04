S Oceláři verdikt neotřásl a zůstal v tlaku po dvou vyloučeních Ševce. Hostující kapitán se nejdříve provinil držením a po návratu obdržel vyšší trest za hrubost na Daňa. Třinecký hráč se při přechodu do útočného pásma soustředil v pokleku na to, aby neudělal ofsajd, a těsně za modrou čárou narazil do Ševce. Daňo byl po zásahu otřesený, ale brzy se opět zapojil do zápasu.