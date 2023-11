Beci proměnili diesel v benzín. Jen ať to rozpálí, těší sparťanského Grosse

„To je paráda. Čekali jsme dlouho na takovou pomoc od beků. I Krejča (Krejčík) dal ve Vítkovicích gól a obránci tam hodně bodovali. Hrozně mě to těší. Jen ať to tam rozpálí,“ těšilo Pavla Grosse, který si po deseti minutách utkání položil otázku, kam v Liberci jeho tým po vlažném úvodu směřuje.

„Řekněme si na rovinu, že Liberec měl v nádrži benzín, my diesel. Strašně nám pomohl gól z přesilovky, pak hned druhý. Tam jsme se trochu nakopli a už to bylo lepší,“ poznamenal Gross a za start zápasu soupeře ocenil.

Cenil si především výkonu svého týmu ve třetí třetině. „Strašně se mně líbila. Byli jsme aktivní, napadali jsme jejich beky a nedovolili jsme jim nic z toho, co je dělá silnými, to znamená přechod z defenzivní do ofenzivní zóny. Měli dvě tři šance, jednou z buly a jednou jsme to zbytečně zahodili. Liberec je dobrý mančaft, navíc jsme hráli bez pár hráčů, takže klobouk dolů, jak kluci utkání obrátili a dotáhli do vítězného konce,“ těšilo Grosse, jehož tým pod Ještědem zakončil sérii čtyř utkání venku.