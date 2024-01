Bitkaři do akce! Ostrý zákrok vyvolal v Liberci prudké emoce

Co se v prostřední třetině stalo? Rozbíhala se 34. minuta, když v neutrálním pásmu ostrým zákrokem Michal Gulaši na chvillku vypnul libereckou kometu této sezony Jakuba Rychlovského.

„Vůbec jsem ho neviděl, trochu jsem se v první chvíli i leknul. Ještě jsem se narovnal a snažil se nějak instinktivně uhnout, což se mně úplně nepovedlo. Neviděl jsem to ještě, ale trochu mi podle mě zvedl ruce do obličeje. Jen jsem slyšel kluky, ať jdu co nejrychleji na střídačku, protože se tam chtěli asi trochu mstít. Trochu mě jen bolí hlava a nos. Doufám, že se z toho dostanu a vše bude v pohodě,“ přál si Rychlovský, jehož se ihned vydal pomstít ranař Jaroslav Vlach. U hostující střídačky si to rozdal s dalším vyhlášeným bitkařem Davidem Štichem.

Liberec - České Budějovice, bitka Šticha s Vlachem

„Jarda Vlach tam šel po Gulym a do toho tam skočil Šticháček a právem se ho zastal. Rozdali si to dva bitkaři, za mě férová bitka,“ popsal boxerský moment českobudějovický Jakub Valský, který s Libercem před osmi lety uhrál mistrovský titul.

Liberec - České Budějovice, bitka Kondelíka a Budíka

„Viděl jsem tam likvidační zákrok mimo držení kotouče, přímo do obličeje. Vyvolalo to správný emoce,“ řekl liberecký trenér Filip Pešán. Rozhodčí Gulašiho zákrok ponechali bez trestu. „Myslím, že ještě nějakou dohru bude mít,“ připustil autor první branky Severočechů Oskar Flynn.

Co na to Jihočeši? „Abych se přiznal, sledoval jsem situaci u brány, protože jsme tam šli do šance, takže jsem tuhle konkrétní situaci neviděl. Nedokážu říct, jestli přijde trest, je to možný,“ reagoval asistent trenéra Motoru Jiří Hanzlík.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Zleva Lukáš Derner z Liberce, Jáchym Kondelík z Českých Budějovic a brankář Daniel Král z Liberce.

Paralelně s nakonec nerozhodným soubojem Vlacha se Štichem se u liberecké branky odehrála další bitka, kdy se do Vojtěcha Budíka pustil Jáchym Kondelík. A jasně vyhrál. Budík duel nedohrál. „Má lehký otřes mozku, protože dostal spoustu úderů, když už se v podstatě ani nepral. Na střídačce se mu zamotala hlava, to je vše, co vím,“ prozradil po utkání Pešán.