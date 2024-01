Hlava dělá strašně moc. Horší Spartu spasil střelec, jenž ukončil málo vídaný půst

„Nechtěl jsem nad tím moc přemýšlet, ale už to byla fakt dlouhá doba a v myšlenkách jsem to měl. Zvlášť když se ode mě góly čekají,“ přiznal Horák, že jej střelecký půst od 27. října tížil.

„Dlouho nedáte gól, pak vám tam jeden spadne a hned přibude druhý. Všechno je to o hlavě, dělá strašně moc,“ tvrdil Horák, jenž na svůj první extraligový hattrick nemyslel.

SESTŘIH: HC Sparta Praha vs. HC Vítkovice Ridera 2:1Video : Tipsport Extraliga / BPA

„Byl by sice hezký, ale my všechno podřídil udržení těsné výhry. Velké díky Kovymu, jak to v závěru zavřel,“ děkoval Horák gólmanu Kovářovi, jenž si připsal 30 zákroků.