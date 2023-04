Čistka v kádru a na lavičce! Známý klub po spanilé jízdě čeká na odměnu

Zlínu se před startem ligy dávaly vůbec největší šance, že ovládne Chance ligu a po play off se popere o návrat do nejvyšší soutěže. Realita vypadala jinak. Tým herně i výsledkově tápal a dlouhou dobu se držel ve spodní polovině tabulky. Proto přišlo radikální řešení. Došlo k odvolání trenéra Rostislava Vlacha, hráči dostali vysoké pokuty.

A výsledek se dostavil! Berani se herně vzchopili, do play off pak proklouzli z šestého místa. Spanilá jízda však ani zdaleka nekončila. Zlín ve vyřazovacích bojích postupně vyřadil Porubu, Třebíč a ve finále si v derby poradil i se Vsetínem. „Určitě pomohla změna trenéra, ale také odvaha se k tomuto kroku odhodlat. Nebylo to jednoduché," uvědomuje si hokejový redaktor Sport.cz Jan Škvor.

Příklep s legendárním vsetínským obráncem Janem SrdínkemVideo : Sport.cz

Berani udělali i další změny, například v brankovišti. „Chtělo to odvahu vsadit na Hufa. Kašík toho pro klub udělal hodně a muselo být těžké, mu to říct. Tím ale nechci říct, že je najednou špatný brankář," pokračuje Škvor, dle kterého se čistka v kádru osvědčila. „Najednou dostávali šanci kluci, na kterých to dosud nestálo."

Zmrtvýchvstání zlínského hokeje si všiml také legendární obránce Jan Srdínko. „Zlínu určitě pomohlo provětrání. Udělaly se výměny, doplnil se kádr. Začalo se jim víc dařit, hráli pospolu," popisuje změny dvojnásobný mistr slovenské nejvyšší soutěže s týmem Slovanu Bratislava.

Díky zlepšeným výkonům se do ochozů začali vracet také diváci, parádní kulisa byla například ve finálové play off při derby proti Vsetínu. „Bylo vidět, že se začala zaplňovat aréna. Hnalo je to dopředu," líčí Srdínko. „Na jména to nevyznívalo zase tak výrazně, aby soupeře přehrávali, ale zápasy vyhrávali bojovností a získávali tím pevnou půdu pod nohami," pokračuje devětačtyřicetiletý rodák z Benešova, jenž aktuálně dělá asistenta u vsetínské juniorky.