Jágr o baráži, kladenské mládeži nebo nejdelším duelu: Šel bych klidně hnedka na další zápas

Je hezké vidět dětský zápal, zájem o fotky?

U dětí je nadšení to nejhezčí. Že se těší, poslouchají a dají na každou radu. Je skvělé s nimi pracovat, fakt mě příjemně překvapily. A rozhodně je lepší, když budou na zimáku nebo na hřišti než u počítače. Děti by se měly do týmu vybírat právě podle nadšení. Jenom to zaručí, že na sobě budou stále pracovat, budou chtít být na ledě a dělat věci navíc. Když se kluka zeptáte brzo ráno, jestli chce jít na led, a on je nadšený a neřeší, jestli se dobře vyspal, podle toho se dá určit, jestli jednou bude hrát hokej na vrcholové úrovni.

Co je v tomhle žákovském věku pro děti nejdůležitější?

Stoprocentně rodiče. Aby děti podporovali, udržovali v nich disciplínu. Někdy je potřeba zvýšit hlas, jindy zase pochválit.

Mládež na Kladně se teď dost propadla, juniorka bojovala o záchranu ve druhé nejvyšší soutěži. Jak se snažíte ji znovu pozvednout?

(zamyslí se) Myslím, že už půjdeme jenom dopředu. Nechci se moc vymlouvat, ale nesmíme zapomenout, že jsme tu měli dva roky covid a pořádně jsme netrénovali. Pak jsme předělávali obě haly a děti musely jezdit jinam. Navíc jsou ledy vytížené dvěma mužstvy, i PZ Kladnem, a tak mládež nemá moc prostoru trénovat. Ale od příštího roku se to snad změní.

Ticháček zachraňoval kladenskou juniorku v druhé nejvyšší soutěži. Bylo to nepříjemné, přiznává v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Díky čemu?

Chystáme různá vylepšení, ale zatím není správná doba to nějak nastiňovat. Ale myslím to vážně, půjde to dopředu. Uvědomujeme si, že je potřeba posun.

Baráž se Zlínem už je za rohem. Představoval jste si lepší trávení času den před startem?

Že by to byl ideální den, to úplně ne. Radši bych odpočíval. Vím, že to bude náročná série. Nedá se nic dělat. Je to poslední kemp v této sezoně, protože na většině zimáků se bude rozpouštět led.

Jak se cítíte po dlouhé pauze před klíčovým soubojem, který rozhodne o osudu příští sezony?

Za svou kariéru jsem se naučil, že řešit, jak se cítím, nemá cenu. To se může změnit z minuty na minutu. Uvědomuju si, že to bude bitva. Nerozhodne první zápas, i když může sérii někam nasměrovat. Čekají nás šachy. Zlín hrál spoustu let extraligu, hráči jsou nadšení a chtějí si ji zahrát znovu. A my ji nechceme ztratit. Z pohledu diváka to bude zajímavé. Celkově je letos hokej ohromně zajímavý.

Narážíte na play off extraligy?

Jo jo. Obě semifinálové série šly do sedmého zápasu. Pro lidi skvělé, zimáky jsou vyprodané. I na baráž snad bude plno na každý zápas. Těší mě to. Samozřejmě někdo musí prohrát.

Našel jste si čas, abyste se podíval na rekordně dlouhé utkání Hradce s Vítkovicemi.

Jo, koukal jsem.

Jak byste zvládl vy těch 139 minut?

Šel bych hnedka bez problémů na další zápas. (směje se)

Kladno se připravuje na baráž, talentovaný bek prozrazuje v pořadu Příklep, jak se tráví 40denní pauzaVideo : Sport.cz

A co říkáte na pátý postup Třince do finále v řadě?

V sériích, které jdou do sedmi zápasů, ne vždycky postoupí ten lepší. Někdy se stane, že lepší mužstvo prohraje. Neříkám, že tohle je konkrétně ten příklad. Klobouk dolů před Třincem. Spousta odborníků tipovala, že do finále tentokrát neprojdou, ale oni to zase dokázali. Umějí hrát play off hokej. Nastaví formu na nejdůležitější část sezony. Jsou to ohromní bojovníci. Staví na skvělé defenzivě a výtečném brankáři. Je vidět, že kolektiv tam táhne za jeden provaz. A nepanikaří. Hrajou si pořád to svoje a je jedno, jestli vedou 2:1 nebo prohrávají 0:4. Věří, že svým stylem hokeje se dostanou tam, kam jsou zvyklí.

V NHL nakonec David Pastrňák jen o jedinou trefu nedorovnal váš rekord 62 gólů v jedné sezoně. Mrzí vás to?

Samozřejmě je to škoda pro něj, ale ne pro mě. (směje se) Ne, to si dělám srandu. Když si vezmu NHL obecně, je vidět, že se styl hodně změnil. Padá daleko víc gólů než před několika lety. Kdybych já byl novinář, počkám si, až přijede David Krejčí do Česka a udělám s ním rozhovor. Fakt by mě to zajímalo. Vynechal rok jeden rok v NHL, hrál extraligu, ale vrátil se do zámoří a najednou prožil nejlepší sezonu po deseti letech. Něco se tam muselo změnit. Jsem zvědavý, jak by porovnal NHL s extraligou. Protože mi přijde, že extraliga je fakt hodně podceňovaná.

Proč myslíte?