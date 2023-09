Druhý pokus o postup do extraligy. Rádi bychom do Zlína vrátili soutěž, která sem patří, tvrdí kouč Říha

Vedení zlínského klubu se snažilo mužstvo posílit. Obránce Daniel Gazda sice odešel do Komety, avšak z Brna naopak zamířil do Baťova města ostřílený bek Marek Hrbas. Defenzívu vyztuží i Zdeněk Čáp, který má rovněž bohaté zkušenosti z extraligy.

Po šesti letech se do Zlína vrátil útočník Roman Vlach a z Finska přišel Nicolas Werbik, který v moravském klubu rovněž už v minulosti působil. Dalším navrátilcem je Jakub Šlahař. Z Komety přestoupil čtyřiadvacetiletý Jan Süss, jenž uplynulou sezonu dokončil v prvoligovém Přerově. Další posilou do ofenzívy je o deset let starší Martin Novák. A prvním Finem v historii klubu, který bude oblékat dres Beranů, je čtyřiadvacetiletý forvard Atte Huhtela.

Zlínský klub bude na přestupovém trhu dál aktivní. „Nevylučujeme, že by někdo mohl ještě celek doplnit. Hlavně v play off je potřeba v závěru sezony široký kádr,“ uvědomuje si.

Je přesvědčený, že má k dispozici kvalitní mužstvo. „Kdyby se ale ještě objevila možnost získat zajímavého hráče, rozhodně bychom se tomu nebránili. Musíme se poučit z loňska a zachytit tentokrát vstup do sezony. Prvním úkolem bude skončit po základní části první ligy v tabulce do čtvrtého místa a poté uděláme všechno pro to, abychom vrátili do Zlína soutěž, která sem patří,“ netají se Říha postupovými ambicemi.