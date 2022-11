Dukla má finanční problémy. Fanoušky žádá o pomoc

"Na straně příjmů ze vstupného dochází k velkým propadům, které, pokud by to pokračovalo, by nás opravdu mohly stáhnout pod vodu," řekl Ščerban. Zároveň dodal, že hráčům klub vyplácí všechno, co má.

Místo starého zimního stadionu chce jihlavská radnice postavit multifunkční arénu, shání chybějící peníze. Dukla by podle nynějších předpokladů měla hrát mimo město tři sezony. "Všichni se ptají na arénu, kdy se začne stavět. My se také musíme postarat o to, aby Dukla po ty tři sezony přežila," řekl Ščerban.

POJĎME ZACHRÁNIT DUKLU | HC Dukla Jihlava spouští novou výzvu - Pojďme zachránit Duklu 🍀 Úvodní informace najdete v článku níže a prosíme Vás, všechny opravdové Dukláky a Duklačky, o pomoc 🎫🎟 Zároveň prosíme i o RETWEET článku#hcdukla#zachranmedukluhttps://t.co/J1PnWPsNpy — HC Dukla Jihlava (@hc_duklajihlava) November 16, 2022

Městu patří stadion i hokejový klub. Podle Ščerbana radnice své závazky vůči HC plní, dvanáctinásobný mistr Československa neztratil ani smluvní partnery. Zatím ale prodal jen 30 permanentek a na jeho zápasy chodí maximálně 400 platících diváků. Minulý rok měl hokejový klub jen ze vstupného skoro sedm milionů korun.

"Město si je vědomo důležitosti Dukly a její minulosti, jakým způsobem působila na identitu Jihlavy, ale město má také nějaké limity pomoci," řekl primátor Petr Ryška (ODS). Podle něj by bylo dobré, kdyby se do pomoci zapojili také lidé, pro které je hokej srdcová záležitost, i tím, že by jich víc jezdilo na zápasy Dukly.

Možnosti získání dalších peněz na stavbu Horácké multifunkční arény prověřuje Jihlava v dotačních programech i u soukromého sektoru. Nejlépe hodnocený dodavatel ve výběrovém řízení nabídl, že arénu postaví za 1,9 miliardy korun, což byla nejnižší nabídka, i tak to je víc, než město předpokládalo.