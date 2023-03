Finále první ligy se Zlínem? Třešnička na dortu, těší se na atmosféru derby obránce Němec

Série na čtyři výhry bude hodně speciální pro vsetínského obránce Série na čtyři výhry bude hodně speciální pro vsetínského obránce Ondřeje Němce, který v dresu valašského týmu před lety poprvé okusil extraligu. A v minulé sezoně naopak nastupoval za Zlín. „Když jsem se loni se Vsetínem domluvil na spolupráci, představoval jsem si, že finále se Zlínem by mohla být skvělá třešnička na dortu. Splnilo se mi to," uvedl osmatřicetiletý Němec pro klubový web.

Právě v derby ve Zlíně v nejvyšší soutěži debutoval. „Bylo to v říjnu 2001. V polovině utkání jsme s domácími prohrávali a trenéři mi řekli, ať se rozcvičím. Trochu jsem byl rozklepaný. Na střídačce mě uklidnil druhý brankář Ivošek Pešat. Můj první zápas mezi chlapy bylo derby před vyprodaným hledištěm," zavzpomínal bývalý reprezentant a mistr světa z roku 2010.

I teď budou zcela jistě oba stadiony plné. „Těším se na neskutečnou atmosféru na Lapači. Ani si to nedokážu představit. Bude to snový závěr mé kariéry. Takhle jsem si to v duchu nalajnoval. Jsem nadšený, že to vyšlo. Bude to pro celé Valašsko svátek," očekává Němec.

V semifinále udolali Vsetínští Prostějov v šesti duelech. „Jsme moc rádi, že jsme v pondělí na Hané zvítězili a nemuseli tak absolvovat sedmé utkání. Druhý den jsme dostali volno, abychom mohli být chvíli s rodinami a vyčistili si hlavy. Od středy se pečlivě připravujeme na Zlín. Vnímám to jako perfektní vyvrcholení sezony," svěřil se.

Proti Němcovi budou stát někteří nedávní spoluhráči. „Když jsem skončil ve Spartě, přijal jsem nabídku Zlína, protože jsem ještě chtěl hrát hokej na nejvyšší úrovni. Nedopadlo to tak, jak jsem si představoval. Spadlo se z extraligy, v klubu bylo dost problémů. Ve Zlíně musel přijít nějaký restart, a asi k němu došlo. Udělali všechno pro to, aby hráli o nejvyšší příčky. Proto je to krásné vyvrcholení," kvituje zkušený bek s povděkem.

Uvědomuje si, že vzájemné duely mezi Vsetínem a Zlínem mají bohatou historii. „Jako dítě jsem se na ně chodil dívat. I tentokrát to bude pro celý region významná událost. Chci si finále užít," těší se už Němec na báječnou kulisu.

Podle něj vstoupí Vsetínští do finálové série se zdravým sebevědomím, ale i obrovskou pokorou. „Máme nějaký cíl, který bychom rádi naplnili. Bude proti nám stát kvalitní soupeř, ale my chceme být těmi, kteří se budou po posledním utkání radovat," tvrdí Němec.

, který v dresu valašského týmu před lety poprvé okusil extraligu. A v minulé sezoně naopak nastupoval za Zlín. „Když jsem se loni se Vsetínem domluvil na spolupráci, představoval jsem si, že finále se Zlínem by mohla být skvělá třešnička na dortu. Splnilo se mi to," uvedl osmatřicetiletý Němec pro klubový web.

Právě v derby ve Zlíně v nejvyšší soutěži debutoval. „Bylo to v říjnu 2001. V polovině utkání jsme s domácími prohrávali a trenéři mi řekli, ať se rozcvičím. Trochu jsem byl rozklepaný. Na střídačce mě uklidnil druhý brankář Ivošek Pešat. Můj první zápas mezi chlapy bylo derby před vyprodaným hledištěm," zavzpomínal bývalý reprezentant a mistr světa z roku 2010.

I teď budou zcela jistě oba stadiony plné. „Těším se na neskutečnou atmosféru na Lapači. Ani si to nedokážu představit. Bude to snový závěr mé kariéry. Takhle jsem si to v duchu nalajnoval. Jsem nadšený, že to vyšlo. Bude to pro celé Valašsko svátek," očekává Němec.

V semifinále udolali Vsetínští Prostějov v šesti duelech. „Jsme moc rádi, že jsme v pondělí na Hané zvítězili a nemuseli tak absolvovat sedmé utkání. Druhý den jsme dostali volno, abychom mohli být chvíli s rodinami a vyčistili si hlavy. Od středy se pečlivě připravujeme na Zlín. Vnímám to jako perfektní vyvrcholení sezony," svěřil se.

Proti Němcovi budou stát někteří nedávní spoluhráči. „Když jsem skončil ve Spartě, přijal jsem nabídku Zlína, protože jsem ještě chtěl hrát hokej na nejvyšší úrovni. Nedopadlo to tak, jak jsem si představoval. Spadlo se z extraligy, v klubu bylo dost problémů. Ve Zlíně musel přijít nějaký restart, a asi k němu došlo. Udělali všechno pro to, aby hráli o nejvyšší příčky. Proto je to krásné vyvrcholení," kvituje zkušený bek s povděkem.

Uvědomuje si, že vzájemné duely mezi Vsetínem a Zlínem mají bohatou historii. „Jako dítě jsem se na ně chodil dívat. I tentokrát to bude pro celý region významná událost. Chci si finále užít," těší se už Němec na báječnou kulisu.