HOKEJ ONLINE: Derby se blíží. Vsetín a Zlín půjdou do bitvy o baráž

"Bude to vygradované derby. Vzájemné zápasy mají historii, jako dítě jsem se na ně chodil dívat. Myslím si, že celý náš region bude žít hokejem. Chci si to užít, atmosféru, fanoušky, zápasy. Je to vyvrcholení sezony. Ač měl Zlín ze začátku problémy, dostal se do finále a teď bude stát proti nám. My chceme být těmi, kteří se po konci série budou radovat," řekl klubovému webu obránce Vsetína Ondřej Němec.