KOMENTÁŘ: Když rez olomoucké plechárny vejde i do zdejších kanceláří

Hokejová Olomouc měla sice v pátek volno, i tak během rozjetého extraligového kola o ní bylo dobře vidět a slyšet. Asi trochu jinak než by si přála, nicméně generální manažer Erik Fürst za svou prostořekost vyfasoval souhrnnou pokutu 85 tisíc. Přičemž extraligový ředitel Martin Loukota jeho výlev označil za cosi, co „nemá v českém hokeji obdobu, protože daleko překročil hranici slušnosti a vrhá to špatné světlo na celou soutěž." Obdobu to žel bohu má, leč v druhé části má Loukota recht. A tak práskl Fürsta přes prsty či spíš přes klubovou šrajtofli.