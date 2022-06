Hokejisty Třebíče posílil extraligový šampion. Útočník Holec se těší na roli týmového lídra

Měl by patřit k hlavním lídrům třebíčského mužstva. „Těším se, že budu na ledě v klíčových momentech, což mně loni chybělo. Vyhovuje mi dostávat hodně prostoru," tvrdí Holec. „Doufám, že si v úvodu prvoligového ročníku vytvoříme nějaký bodový polštář. Věřím, že budeme vyhrávat a bavit diváky dobrým hokejem," přeje si.

Část suché přípravy absolvuje individuálně. „Vyhovuje mi to tak. Můžu poslouchat svoje tělo. S týmem jsem byl na soustředění v Rouchovanech a chodím s ostatními na led," prozradil extraligový šampion se Slavií v roce 2008. Cení si ale i letošního třetího místa s Budějovicemi. „Vždyť před minulou sezonou s námi nikdo moc nepočítal. Nakonec jsme ale hráli dobrý hokej a dotáhli to až do semifinále," ohlíží se Holec spokojeně.