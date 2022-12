Jsem ready a z týmu mám dobrý pocit, hlásí Kulich před juniorským MS

"Mám za sebou trošku komplikovanou cestu, měl jsem zpoždění a nepřiletěly mi hokejky, ale jsem na sto procent ready a ve čtvrtek bych už měl hrát," řekl Kulich novinářům v on-line rozhovoru. Nejlepší střelec letošního MS hráčů do 18 let s českým výběrem zatím absolvoval dva tréninky a nezasáhl do přípravného utkání v noci na dnešek proti Lotyšku, ve čtvrtek proti Švýcarsku se už ale chystá hrát.

Kulich startoval i na předešlém juniorském šampionátu, který se konal v netradičním letním termínu. Stejně jako drtivá většina současného kádru. "Z týmu mám super pocit. Jsme si věkem blízko, což je lepší," pochvaloval si odchovanec Kadaně. Věří, že hlavní silou Česka na turnaji bude týmovost. "Myslím si, že máme hodně ofenzivní a rychlý tým," řekl Kulich.

Foto: Rudolf Hansel/Juniorský hokej Martin Pečinka se raduje s hráči z gólu Kulicha proti USAFoto : Rudolf Hansel/Juniorský hokej

Podle řady odborníků by českou předností měla být ofenzivní síla obránců. V nominaci jsou útočně ladění David Jiříček, Stanislav Svozil nebo David Špaček. "Většina kluků si navíc na mistrovství světa zahrála, což by pro nás mělo být další plus," podotkl bývalý hráč extraligových Karlových Varů, kterého Buffalo draftovalo letos v prvním kole jako celkově 28. hráče.

Kulich tak hned odešel do zámoří a místo do juniorské soutěže zamířil možná trochu nečekaně do AHL. "V Rochesteru jsem maximálně spokojený. Mám tam vše, co potřebuji," řekl. Na začátku měl přitom z angažmá trochu obavy. "Teď už se tam ale cítím jako mezi svými, jako kdybych byl v Česku. Na začátku jsem byl trošku frustrovaný z toho, jak se tam hraje důrazně, ale už jsem si zvykl," uvedl Kulich.

Foto: iihf.com Trey Augustine inkasuje přesilovkový gól z hokejky Jiřího Kulicha.Foto : iihf.com

Nejlepší hráč posledního MS hráčů do 18 let zatím v AHL odehrál 24 utkání, ve kterých vstřelil šest branek a přidal deset asistencí. "Abych se přiznal, tak s tím nejsem spokojený. Vím, že jsem mohl být lepší nebo ještě mohu. Ze začátku jsem bodoval někdy spíše náhodou, ale teď už jsem se do toho dostal. Je to hlavně o tom, jak si nastavíte hlavu," řekl.

Kulich zatím nedostal pozvánku do NHL, na což hlavně v úvodu sezony hodně myslel. "Asi první dva týdny jsem koukal na to, abych byl co nejdříve nahoře, takže jsem byl frustrovaný, když se mi nedařilo. Teď jsem to ale vypustil z hlavy. Prostě hraju AHL a snažím se tam podávat, co nejlepší výkony," uvedl.