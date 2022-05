Mistr světa Němec se po sedmnácti letech vrací do Vsetína

Do Vsetína přišel Němec v 15 letech z mateřské Třebíče a v roce 2005 zamířil do Karlových Varů. "Chtěl bych klubu vrátit to, co mi dal. Po posledním zápase za Zlín jsem potřeboval úplně vypnout a nic nedělat. Poprvé v kariéře jsem se ráno probouzel s tím, že nemusím jít na trénink nebo na zápas. Období, kdy jsem z toho úplně vypadnul, mi dalo chuť hrát dál. Ještě jednu sezonu. Nikdy neříkej nikdy, ale mé aktuální rozhodnutí je, že tohle je má poslední sezona. A tu chci odehrát doma," řekl.