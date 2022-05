Moták je novým trenérem Třince. Zájem o Krejčího klub potvrdil

„Té nabídky si moc vážím. Přicházím do týmu, který má za sebou velké úspěchy s obrovským respektem a pokorou. Nabídnout můžu poctivou, maximální a fér práci," řekl Moták. V Třinci střídá Václava Varaďu, jenž dovedl klub ke třem titulům v řadě. Po pěti letech ale na vlastní žádost v klubu skončil. Spolu s ním u Ocelářů skončili také Marek Zadina (přesouvá se do Pardubic) a Aleš Krátoška.

Motákovým asistentem bude slovenský trenér Vladimír Országh, který v minulosti vedl v extralize Litvínov. „Kývnout na nabídku dělat v Třinci asistenta pro mě nebylo nijak složité. Topová mužstva to tak mají, o NHL ani nemluvím. Tam je úplně běžné, že hlavní trenéři nastupují k novému angažmá jako asistenti. Je to o tom, jak si vyhovíme, o spolupráci. Dostal jsem nabídku jít pracovat do špičkového klubu, který je v posledních letech v Česku nejúspěšnější, a zda to je pozice hlavního trenéra, nebo asistenta vůbec neřeším," uvedl Országh.