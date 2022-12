Návrat Slavie do extraligy není v plánu, priorita je jiná. Fanouškům se to nebude líbit, přiznává Bednář

„Pro nás je prioritou, aby se juniorka vrátila do extraligy, hráči nám tam zůstali a my si je mohli vychovávat a posouvat je nahoru do chlapského hokeje," nastiňuje Bednář. „De facto v návaznosti na to se děje spolupráce s Mladou Boleslaví, která by nám s tím měla pomoct," přibližuje kroky klubu.