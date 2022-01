Nečekaná změna. Sedmý tým prvoligové tabulky odvolal trenéry

„Oběma klukům patří obrovské poděkování. Odvedli tu velký kus práce. Náš tým zatím není v žádné zásadní krizi, soutěž je rozehraná velmi dobře, a i když je to velice vyrovnané, tak máme vše zcela ve svých rukou,“ uvedl pro oficiální stránky klubu jeho sportovní manažer Jiří Jakubec.

Vrchlabí se v tabulce nachází na sedmém místě, které zaručuje postup do předkola play off. Na šestý Sokolov, který drží poslední flek zajišťující přímý postup do čtvrtfinále, ztrácí pět bodů.