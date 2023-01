Nevídaná tiskovka v první lize: K zblití, už nemůžu! Ať přijde Franz Straka, běsnil kouč

„Od Nového roku jsme normální tréninkový kemp. Hráči mají prostřednictvím Šumperka umožněné veškeré podmínky. Udělali jsme obrovské chyby, kdy jsme kvůli dobrým výsledkům na hráče tolik netlačili. Téměř nikdo, kromě první formace, nehraje za to, co má vepředu. Všichni hrají za to, co mají na sobě zádech," vadí 27letému kouči, že hráče víc zajímají jmenovky na zádech než osud klubu.

Situace Draků začíná být kritická. Z posledních třinácti duelů uspěli jen v tom proti Litoměřicím (27. prosince), jinak jdou od porážky k porážce a v tabulce spadli na poslední místo, které znamená přímý sestup. Třináctou rezervu Pardubic sice mají na tři body, jenže ta může kádr posilovat o hráče z áčka. Dvanáctý Sokolov pak už má 14bodový polštář...

„Je k zblití, jakým způsobem nehrajeme o záchranu. Třeba třetí třetina ve Zlíně byla na úrovni silvestrovského derby Sparta - Slavia," rozčiloval se Majer.

„Vzali jsme hráče, kteří by měli za ten klub a dres padnout a nedělají to. Máme jedenáct kol na to, abychom začali žrát led a padat tam po držce," upozorňuje Majer a zmiňuje už závěr uplynulé sezony, kdy klub musel absolvovat baráž o udržení v Chance lize. Tehdy u toho byl jako asistent, před aktuálním ročníkem povýšil.

„Tehdy v dubnu jsme se s*ali s Táborem a Ústím na Labem, jsme z toho vyčichlí jako svině. Já jedu dva roky v kuse bez nějaké pauzy, jen s třídenním volnem v Itálii... S prominutím už jsem úplně v hajzlu. Nemůžu už. Každý den tomu ale dáváme, co můžeme," přiznává Majer, že ho už současný stav psychicky zmáhá.

Foto: https://www.dracisumperk.cz/ Hokejisté Šumperka.Foto : https://www.dracisumperk.cz/

Po oficiální části tiskovky pak při dotazech novinářů přiznal, že klubu už dvakrát nabídl rezignaci. Po duelu ve Zlíně tak učiní potřetí. „Pokud se nějaký trenér najde, velmi rád mu kompletně všechno přenechám, ale ať kur*a to mužstvo nastartuje! Ať tam přijde třeba Franz Straka to tam zmr*at," cituje server hokej.cz Majera.

Z jeho slov je jasně patrné, jak jej výkony a postavení Šumperka ubíjejí. Zlomený ale pořád není. „Pokud vedení rezignaci nepřijme, další den půjdu znovu do práce a půjdu s tím znovu bojovat. Do p*dele, není to ztracené! Je to s Pardubicemi na tři body, není to ztracené!"

Foto: https://www.dracisumperk.cz/ Střídačku Hokejistů Šumperka.Foto : https://www.dracisumperk.cz/

Při otázce na možné doplnění kádru, kdy přestupní termín končí už v úterý, už byl zase vytočený do nejvyšších obrátek. „Kdo by nás chtěl? Kdo by chtěl hráče, kteří nezblokují střelu a nejdou do její dráhy? Druhá liga? Já je nabízím měsíc na trejd. Nikdo je nechce!" rozohnil se.

„Kur*a! Já být v té obraně, tak to tam sežeru, chytám to tam v zubech! Hraješ ve Zlíně, to je svátek, a oni stejně nezblokují střelu... Kdo by ty hráče chtěl? Hronov možná, Hronov by nás chtěl!" pokračoval ve svém emotivním projevu.