Vedoucí Litoměřice po sérii tří vítězství prohrály s Ústím nad Labem 3:4 po samostatných nájezdech a před závěrečným duelem si hostující Slovan drží naději na únik play down o udržení. Na dvanáctou Porubu ztrácí jediný bod. Ústí nad Labem vedlo od 5. minuty, kdy otevřel skóre Ondřej Bláha, po první pauze ale do poloviny druhé třetiny vítěz základní části otočil stav brankami Marka Berky a Martina Procházky, jenž využil přesilovku. V 52. minutě vyrovnal Erik Mareš, v čase 58:45 sice vrátil Litoměřicím náskok Josef Jícha, za 51 sekund ale poslal zápas do nastavení Štěpán Bláha. V nájezdech se prosadil jako jediný Michal Trávníček.