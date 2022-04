Seman trefil triumf v první lize a věří, že má Jihlava šanci i proti Kladnu

"Je to hlavně o štěstí. Kluci to tam dobře vybojovali dobrým forčekingem, oni tam propadli a vyšlo mi to potáhnutí gólmana a přehození betonu," řekl Seman, který si připsal v 16. utkání v letošním play off pátý gól a třetí vítězný.

Po zápase si nový šampion první ligy dlouho užíval oslavy na ledě před více než pěti tisíci diváky zaplněnou CZ Loko Arénou. "Perfektní. O tom to je, hrajeme to pro fanoušky, takže jsme si play off maximálně užívali a jsme rádi, že přišli v tak hojném počtu. Je to to hlavní, proč hokej děláme, to nás naplňuje a stojí to za to," uvedl Seman.

S Duklou se bude snažit vybojovat návrat mezi elitu podobně, jako se na tom podílel v roce 2017. "Cíl ještě není splněn, je jasně daný a těšíme se na Kladno. Na skvělé zápasy, na skvělou atmosféru. Zase přišli diváci, dneska byla výborná atmosféra, i vsetínští diváci byli perfektní. Věřím, že v Chomutově i tady zase bude velká návštěvnost a bude to zase stát za to," prohlásil Seman, který se před touto sezonou vrátil po třech letech v mateřském Havířově zpět do Jihlavy, kde už hrál v letech 2013 až 2018.

Foto: Luboš Pavlíček, ČTK Jihlavský brankář Maksim Žukov maří šanci Vsetína.Foto : Luboš Pavlíček, ČTK

Jihlava sice prohrávala se Vsetínem 1:2 na zápasy, ale vývoj otočila. "Myslím, že se série lámala tím čtvrtým zápasem doma, kdy jsme zlepšili obranu. To byl jeden zlomový moment. A samozřejmě pátý zápas u nich, kdy naše čtvrtá lajna měla skvělý vstup do zápasu a během jejich tří střídání dala tři góly. To nám taky strašně moc pomohlo. To byly asi dva hlavní momenty," zhodnotil Seman poslední krok do baráže.

V obou posledních domácích zápasech Dukla neinkasovala a Seman si shodně připsal vítězný gól. Velkou zásluhu na tom měl také ruský gólman Maxim Žukov. "V první řadě Maximova forma graduje, ale samozřejmě i výkon v obraně měl vzestupnou tendenci a hlavně dneska jsme opravdu zápas zvládli dozadu. Nepanikařili jsme, i když to bylo jen o gól. Hlavně ve třetí třetině jsme to zvládli," podotkl Seman.

Foto: Luboš Pavlíček, ČTK Aleksandrs Jerofejevs ze Vsetína číhá za brankou Jihlavy.Foto : Luboš Pavlíček, ČTK

Baráž o extraligu na čtyři vítězné zápasy začne v neděli v Chomutově, kde Kladno v této sezoně hraje. "Určitě těch pár dní volna pomůže. Play off je hodně náročné. Hráli jsme pět zápasů s Přerovem, nějaké těžké zápasy se Sokolovem a teď se Vsetínem. My nemáme kádr tak široký, hrají za nás mladí kluci, kteří ale taky hrají hodně dobře. Každý den na regeneraci navíc je ku prospěchu," podotkl Seman.

S Kladnem loni Jihlava prohrála ve finále první ligy 3:4 na zápasy, teď ji čeká opět souboj s obměněným kádrem okolo hvězd Jaromíra Jágra a Tomáše Plekance. "Věřím, že šanci reálně máme. Není to zase až tak obrovský rozdíl. Samozřejmě oni jsou odpočinutí, ale my jsme zase v nějaké herní praxi. Oni musí, my můžeme, gólmana máme skvělého. Věřím, že když si to sedne, tak samozřejmě můžeme uspět. Kladno má svoji kvalitu, v sezoně bojovali fakt skvěle o to, aby se vyhnuli sestupovému místu. Měli spoustu vyrovnaných zápasů. Oni extraligovou kvalitu mají, ale my do toho samozřejmě dáme všechno a uvidíme," podotkl Seman.

Foto: Luboš Pavlíček, ČTK Brankář Jihlavy Maksim Žukov.Foto : Luboš Pavlíček, ČTK

Jihlava by v případě postupu do extraligy musela rozhodnout, kde by soutěž hrála. Současný Horácký stadion z roku 1955 čeká demolice a Dukla se může těšit na výstavbu nové haly. Kde by se nejvyšší soutěž případně hrála, Seman netuší. "Nevím, my si nějaký zimák postavíme. Uvidíme. To nejsou starosti pro nás, hráče, to už je boj vedení. My nad takovými věcmi nepřemýšlíme," uvedl Seman.

Se slavnou arénou se budou v Jihlavě loučit 30. dubna při exhibici hokejových legend. V baráži tak čekají hráče poslední duely pod její střechou. "Nostalgie to je. Já osobně jsem na to nemyslel, protože člověk má jiné starosti v play off. Je možné, že po sezoně to člověku dojde a zasteskne si. Je to vlastně čest, že jsme mohli být součástí té velké historie tohoto zimáku a tohoto klubu," dodal Seman.