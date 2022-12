Syn legendy předčasně skončil ve Slavii. Nemůžeme koukat, jak se kdo jmenuje, říká sportovní manažer

„Jsme si vědomi toho, že číslo jedna je Slavia. Na tu musíme myslet a v takové chvíli nemůžeš myslet, jak se kdo jmenuje," komentuje rozchod se synem legendárního kouče Bednář. „S Vláďou jsme se normálně rozešli, poděkovali jsme mu za spolupráci, za to, že se vrátil do Slavie."

I když to není na programu dne, plán do budoucnosti je jasný. Vedení klubu by se líbilo, kdyby se Slavia vrátila do nejvyšší soutěže. „Musíme se dívat na to, abychom Slavii posunuli tam, kam patří. Místo Vládi přicházejí noví hráči. To neznamená, že když odešel Vláďa, že nemůže odejít i další hráč, se kterým nebudeme spokojení," naznačuje bývalý vynikající útočník, že trejd či konec v klubu může stihnout i další ze slávistů, pokud nebudou výkony optimální.