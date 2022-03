K sestupujícím Benátkám nad Jizerou, Havířovu a Kadani, která v polovině listopadu odstoupila z ekonomických důvodů, se přidá také jeden z dvojice Ústí nad Labem, Šumperk. Čeká je play down o udržení na čtyři vítězné zápasy. Poražený spadne do druhé ligy a úspěšný celek bude hrát baráž s vítězem třetí nejvyšší soutěže.

Prostějov zabral po třech porážkách, při kterých získal jediný bod. Mezi 8. a 15. minutou se na jeho ledě konala přehlídka využitých přesilový her. Nejdříve otevřel skóre hostující Ladislav Bittner, potom v nich otočili stav na 3:1 Adam Havlík, Jan Kloz a Marek Švec. V čase 15:35 se podruhé v utkání prosadil Bittner, ale sedm sekund před koncem první třetiny využil i čtvrtou početní výhodu Jestřábů Petr Beránek.

V 38. minutě zvýšil Miloslav Jáchym, ale v úvodu třetí třetiny vrátili Horáckou Slavii na kontakt Adam Gajarský s Danielem Poizlem. Výsledek zpečetil 20 sekund před koncem při power play do prázdné branky Beránek.

Vrchlabí, které přišlo kvůli neoprávněnému startu útočníka Ondřeje Rohlíka o pondělní výhru nad Havířovem 4:1 a zápas byl kontumován 0:5, v přímém souboji o play off doma s Frýdkem-Místem kýženou výhru v běžné hrací době neuhrálo.

Domácí se ujali vedení v úvodu díky brance Tomáš Kynčla. V 32. minutě vyrovnal Rostislav Martynek, ale pět sekund před koncem druhé části vrátil domácím náskok Pavel Mrňa. Ve třetí třetině otočili stav Jakub Šlahař s Vítem Christovem a v čase 57:09 vynutil Tomáš Kaut prodloužení. V sedmé sérii rozstřelu rozhodl svým druhým úspěšným pokusem Tomáš Zeman, ale pro Vrchlabí už to bylo loučení se sezonou.

Vrchlabí nicméně stejně jako Poruba odvrátilo hrozbu play down. Ostravané vyhráli v Kolíně 3:1, poté co je v čase 44:43 dostal do vedení Markus Korkiakoski a v 54. minutě zvýšil Pavel Jenyš. Za domácí zkorigoval stav v přesilovce čtyř proti třem Lukáš Krejčík, ale výhru Poruby pojistil Dušan Žovinec.