V druhé části se nejdříve postarali o obrat Martin Procházka s Romanem Přikrylem. Potom svým druhým gólem smazal ztrátu Mrázek, ale zareagoval na to opět Martin Procházka a stav 5:5 zařídil v čase 39:19 v přesilové hře Jiří Klimíček. Na opětovný náskok hostů po brance Marka Berky odpověděl Martin Novák, ale 36 sekund před koncem už dal vítězný gól Lukáš Válek. Za 16 sekund při power play do prázdné branky dovršil výsledek i hattrick Martin Procházka.

Čtvrtá Jihlava vykročila za vítězstvím v Kolíně 5:2 rychlým nástupem a už v 11. minutě vedla 3:0. Nejdříve se dvakrát trefil Jakub Illéš a potom využil přesilovou hru Matěj Zadražil. Ve druhé třetině zvýšil v další početní výhodě Matouš Menšík. Kolín sice do poloviny závěrečné části vrátili do hry Jan Veselý se Zdeňkem Králem, ale při power play pečetil výsledek Menšík.

Na pátou pozici před Sokolov se posunul Přerov, jenž vyhrál na ledě šestnáctého Havířova 2:0 a oslavil úspěch v 11 z posledních 12 duelů. Domácí tým, který bude hrát v příští sezoně ve druhé lize, držel bezbrankový stav až do času 51:29. Skóre otevřel v přesilové hře Antonín Pechanec. V 57. minutě se prosadil v početní výhodě pěti proti třem Filip Dvořák. Brankáři Lukáš Klimkovi stačilo k třetímu čistému kontu v ročníku 16 zásahů. Havířov prohrál podvanácté v řadě.

Frýdek-Místek v souboji celků, které chtějí uhájit pozice mimo play down a dostat se do předkola play off, zdolal doma Porubu 1:0. Gól vstřelil už v 5. minutě Daniel Kurovský. Samuel Baroš pochytal všech 26 střel Ostravanů a podruhé v sezoně dosáhl na nulu.