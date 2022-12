Zlín z minulých čtyř zápasů získal jen dva body a přes nedělní domácí výhru nad Kolínem 4:3 v prodloužení byl v pondělí odvolán trenér Rostislav Vlach s asistentem Jurajem Juríkem. Do prvního duelu pod Říhou Berani dobře vstoupili a v čase 3:06 je dostal do vedení Petr Mrázek. Ve 23. minutě ale odpověděl Jiří Průžek a za 75 sekund Draci otočili stav díky Danielu Vachutkovi. Výsledek pojistil 62 vteřin před koncem při power play do prázdné branky Lukáš Žálčík.