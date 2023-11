Divácký rekord a skvělé drama. Praha se bavila univerzitním hokejem

Bitva o Prahu, tedy střetnutí čtyř největších pražských univerzit, se převlékla do nového kabátu a přesunula se do sportovní haly v Holešovicích. Na programu nejprve byl duel České zemědělské univerzity s Vysokou školou ekonomickou, který ovládla druhá zmíněná škola jasným poměrem 6:2.

Dorazilo jich 8854, což překonalo dosavadní rekord Univerzitní ligy 7700 ve vyprodaném brněnském Rondu. Těsně to však zaostalo za absolutním českým rekordem univerzitního sportu, který vytvořilo před dvěma týdny s devíti tisíci ostravské derby.

Na kouzelném večeru to však ničemu neubralo. Hokejem se bavili hráči i diváci. A ačkoliv duel nejprve vypadal jednoznačně, nakonec nabídl pořádné drama. Karlovka, která vstupovala do zápasu v roli mírného outsidera, si i díky šťastným odrazům vypracovala vysoký náskok 4:0.

V takovém utkání, které se kvalitou blíží třetí nejvyšší české soutěži, ale rozhodnuto není nikdy. Studenti ČVUT srdnatě zabrali a když čtyři minuty před koncem snižovali na 3:4, bylo zaděláno na pořádné drama. Hokejisté největší české univerzity už však závěr zvládli a v ohlušující atmosféře se radovali ze zisku poháru a rovněž tří bodů do tabulky Univerzitní ligy.

View this post on Instagram

„Je to neuvěřitelné. Vrchol kariéry pro všechny z nás,“ rozplýval se v televizním rozhovoru gólman výběru UK Kristián Novák, jenž si připsal 29 zákroků. Večer si užil i poražený tým. „Před tak úžasnou kulisou jsme to chtěli urvat, vítězství bylo blizoučko. Moc nás to mrzí, dostali jsme na začátku laciné góly. Těžko se hledají slova,“ líčil se slzami v očích kapitán Michal Kučera.