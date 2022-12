Druhé místo je super, míní kapitán Zohorna. Podle Radila tentokrát štěstí chybělo

Celkem 36 střel na branku, ale ani gól. Oproti předchozím zápasům s Finy a Švýcary, kdy národní tým vytěžil z minima zakončení maximum, tentokrát neskóroval. „Je to škoda, měli jsme hodně šancí. Ale někdy to tak je, že i když tlačíme, gólman má trochu víc štěstí. Naopak Švédi dali jednoduché branky a vyhráli," komentoval Radil.

Podle něj chyběl hlavně tlak do brány. „Šance jsme měli, ale jejich gólman skoro všechny puky viděl. Měli jsme chodit víc před bránu a clonit, abychom mu chytání znepříjemnili," říkal Zohorna a jeho pardubický parťák souhlasil. „Není to nic nového. Občas se to stane, že jste aktivní a přesto tam nic nepadne. Jindy stačí na gól jediná šance," uvědomoval si Radil, jenž se do reprezentace vrátil poprvé od mistrovství světa 2021. „Jsem šťastný, že jsem si zahrál a ještě dostal šanci v nároďáku," usmíval se.