Kladno si užilo exhibici legend. Blue line (téměř) pospolu, skóroval i Jágr

Eliáš přiznával, že se při exhibici pořádně zadýchal a přitakával i jeho spoluhráč z formace Patera. „Výstroj mám na sobě po šesti letech, už se moc nehýbu a je to znát," říkal bývalý trenér Sparty. Oprášená spolupráce s Vejvodou přesto fungovala. „My o sobě víme, ale naše nohy už toho moc neví," vtipkoval současný trenér Kladna.

Exhibiční hokejové utkání Poldi vs. Rytíři. Zleva Patrik Eliáš a Milan Nový z týmu Poldi a Jaromír Jágr z týmu Rytířů při slavnostním zahájení utkání.Foto : Vít Šimánek, ČTK

V legendární Blue line chyběl jen Martin Procházka. „Snažili jsme se udělat maximum, ale Prochy komentoval zápas na České televizi," vysvětloval Jágr. Věří však, že populární kladenské trio se sejde o dva roky později. „Budeme slavit sto let kladenského hokeje, to bude ještě lepší akce. Teď jsme ji organizovali trochu narychlo, takže ne všichni mohli dorazit," přiblížil majitel Rytířů.

Na ledě by se však měl objevit ve výročním zápase 3. ledna, kdy Středočeši proti Plzni obléknou retro dresy z 90. let jakožto připomenutí 30 let od vzniku samostatné České republiky. „Pokud se nezraním a budu v dobré kondici, tak určitě nastoupím," dodal.