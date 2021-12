GLOSA: Srpy a kladiva, oslava Sovětského svazu. Co to má znamenat? ptá se hokejový svět

Rusko slavilo 75 let hokeje v zemi. Na ledě při turnaji v Moskvě to měly připomenout dresy domácích hokejistů s nápisem SSSR, v hledišti pak výročí oslavovaly vlajky se srpy a kladivy v rukou fanoušků.

Dočkáme se brzy také replik dresů s hákovým křížem? ptá se část veřejnosti s poukazem na to, že by analogicky mohli němečtí hokejisté obléct při vhodné příležitosti trikoty odkazující na hitlerovské období. To asi těžko. Za prvé symboly komunismu zakázané oproti symbolům nacismu nejsou. Za druhé je zjevné, že podstatná část ruské veřejnosti hledající svou národní historickou identitu se s režimem bývalého Sovětského svazu nejen identifikuje, ba ho přímo glorifikuje.

A to se tuzemským fanouškům, a nejen jim, možná nemusí líbit, mohou proti tomu protestovat, ale to je asi tak jediné, co s tím mohou dělat. A ruská generalita si své retro dresy dozajisté obhájí. „Vždyť šlo o oslavu 75 let hokeje!" namítnou domácí s typickou mazaností sobě vlastní.