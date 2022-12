HOKEJ ONLINE: Češi se pokusí proti Finsku navázat na výhru z turnaje Karjala

Čeští hokejisté vstoupí ve čtvrtek v Helsinkách do Švýcarských her zápasem proti domácímu Finsku a pokusí se porazit úřadující mistry světa i olympijské vítěze podruhé v této sezoně. Na listopadovém turnaji Karjala v Turku je přehráli 5:2 a byla to jediná jejich výhra v úvodním dílu Euro Hockey Tour. Zápas začne v 17:30 SEČ v Jäähalli a sledovat jej můžete v podrobné online reportáži na Sport.cz.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér české reprezentace Kari Jalonen během utkání hokejové reprezentace.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Čeští hokejisté nastoupí ve čtvrtek v Helsinkách se Šimonem Hrubcem v brance. Chybět bude nemocný obránce Pavel Pýcha, který dnes v Jäähalli neabsolvoval předzápasové rozbruslení. Kapitánem bude Tomáš Zohorna a jeho asistenty obránce David Sklenička a další útočník Jiří Smejkal. Finský kouč českého výběru Kari Jalonen má zatím ze čtyř soubojů se svou rodnou zemí mírně příznivější bilanci. Začal v dubnu prohrou na Českých hrách v Ostravě 1:2 po nájezdech, v květnu na Švédských hrách slavil výhru 3:1 a na MS v Tampere musel strávit porážku 0:3. Po úspěchu v Turku bude čelit potřetí za sebou Suomi v jejich domácí prostředí. Švýcarské hokejové hry 17:30 Finsko - Česko Euro Hockey Tour Premiéra Švýcarských hokejových startuje. Program 2. dílu Euro Hockey Tour 2022/2023

Reklama