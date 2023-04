Hokejisté Německa mají v nominaci na EHCh s Českem dva medailisty z OH

Dva stříbrné medailisty z olympijských her v Pchjongčchangu z roku 2018 zařadil do nominace na duely Euro Hockey Challenge proti Česku nový trenér německých hokejistů Harold Kreis. Na historickém úspěchu se podíleli obránce Jonas Müller a Marcel Noebels z Eisbären Berlín. Naopak první duely v německé reprezentaci by si mohli připsat brankář Maximilian Franzreb a obránce Moritz Wirth z Bremerhavenu.

Foto: @BarstoolChief, Twitter Útočník Bernu Dominik Kahun v reprezentačním dresu. Ilustrační foto

Článek Sedm hráčů ze současného sedmadvacetičlenného kádru na úvod přípravy by si mohlo zopakovat účast z loňského mistrovství světa. Před rokem v Helsinkách se představili Müller, Noebels, další útočníci Alexander Ehl s Danielem Fischbuchem z Düsseldorfu, Daniel Schmölz z Norimberku, Alexander Karachun z Schwenningenu a Samuel Soramies z Augsburgu. Zkušenosti z velkých turnajů MS či olympiády mají i obránci Oliver Mebus z Norimberku a Marco Nowak z Eisbären, jeho spoluhráč Manuel Wiederer a další útočník Tobias Eder z Düsseldorfu. Český původ má brankář Tobias Ancicka z Eisbären, který je synem kladenského odchovance a pozdějšího reprezentačního obránce Německa Martina Ančičky. Dvaadvacetiletý rodák z Heilbronnu a odchovanec Řezna, jenž před třemi roky chytal na MS dvacítek, v německé reprezentaci debutoval v této sezoně. Čtyřiašedesátiletý Kreis nahradil na konci ledna Fina Toniho Söderholma, jeho asistenty jsou Alexander Sulzer a Fin Pekka Kangasalusta. Úvodní duel sehrají Němci s Českem příští týden ve čtvrtek v Kasselu (19:30), o dva dny později bude odveta ve Frankfurtu nad Mohanem (17). Nominace hokejistů Německa na duely EHC proti Česku v Kasselu (13. dubna) a ve Frankfurtu n. M. (15. dubna): Brankáři: Tobias Ancicka (Eisbären Berlín), Florian Bugl (Straubing), Maximilian Franzreb (Bremerhaven), obránci: Julius Karrer, Oliver Mebus, Marcus Weber (všichni Norimberk), Eric Mik, Jonas Müller, Marco Nowak (všichni Eisbären Berlín), Tobias Fohrler (Ambri-Piotta/Švýc.), Moritz Wirth (Bremerhaven), Mario Zimmermann (Straubing), útočníci: Tobias Eder, Alexander Ehl, Daniel Fischbuch (všichni Düsseldorf), Danjo Leonhardt, Dennis Lobach, Daniel Schmölz (všichni Norimberk), Marcel Noebels, Manuel Wiederer (oba Eisbären Berlín), Joshua Samanski, Parker Tuomie (oba Straubing), Dominik Bokk (Frankfurt nad Mohanem), Tim Fleischer (Norimberk), Maximilian Kammerer (Kolín nad Rýnem), Alexander Karachun (Schwenningen), Samuel Soramies (Augsburg). MS v hokeji MS v hokeji 2023: Program, skupiny a další informace