Kdybych necítil šanci zabojovat o olympiádu, asi bych tu ani nebyl, říká Frolík o velkém návratu

Lehce jsem tušil, že by mohla přijít. Ve Švýcarsku jsem zase víc na očích a docela se mi daří. Kdybych necítil šanci zabojovat o olympiádu, asi bych tu ani nebyl. Pro mě je to ale veskrze příjemný návrat, na reprezentaci jsem se fakt těšil.

To je spíš otázka na trenéry. Já jsem připravený se o tu šanci poprat, tedy odvést svou práci a ukázat se v co nejlepším světle. Dost záleží na NHL, jestli 10. ledna potvrdí, že kluky z ligy na olympijský turnaj pustí. Pokud by změnila postoj, určitě by moje nominační naděje vzrostly, ale nepřeju nikomu nic zlého. Všechny země asi řeší variantu B, v této době se vážně nedá plánovat moc dopředu.