Kouč švýcarských hokejistů Fischer udělal v nominaci na Švédské hry čtyři změny

Švýcaři vstoupí do Švédských her ve čtvrtek od 20:15 proti Finsku. Po přesunu do Malmö je čeká v sobotu duel s domácími Švédy (16:00) a v neděli v poledne změří síly s českou reprezentací. V tabulce Euro Hockey Tour jsou po dvou turnajích se šesti body na posledním čtvrtém místě.