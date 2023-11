Rulík před svými svěřenci smekal: Takhle se vrátit před plnou finskou halou, to je opravdu cenné

Hlavně v tom ohledu, že Finové se podívali na naše utkání se Švédy. Chtěli se vyvarovat toho, abychom je něčím překvapili. Připravili se na nás, jenže my jsme si opět pomohli vstupem do zápasu a tím, že jsme byli produktivní. Začátek se nám opět excelentně povedl. Vést venku (ve 13. minutě) 3:0, to se nestává každý den. To bylo rozhodující.

Přesně tak. Nejvíc si cením, jak jsme se za stavu 3:3 dokázali vrátit. Necítil jsem z týmu rezignaci. Někdy to tak třeba je, že to na hráčích vidím. Ale teď to tam nebylo. Před vyprodanou halou, která Finy hnala, vést 3:0, pak dostat na 3:3, ale znova to překlopit na naši stranu… To je opravdu cenné. Za stavu 3:3 tam byly momenty, kdy jsme se k nim do pásma moc nedostali. Nebylo to ideální. Ale přečkali jsme to a pak jsme si podruhé pomohli přesilovkou. Ve třetí třetině jsme se zlepšovali ve hře v obranném pásmu. Nepřipustili jsme drama a za to jsem rád. Stejně tak za to, že jsme Finy dokázali u nich doma přestřílet.