Olympijští vítězové Finové šli do zápasu s vědomím, že jim dva body zajistí turnajový primát, ale od začátku hledali velmi těžko cestu do šancí. Do vedení tak šli Švédové, poté co se v 9. minutě proháčkoval útočným pásmem přes tři soupeře Söderblom a se stejným přehledem zametl puk za pravým betonem gólmana Olkinuory do branky. Finský gólman měl krátce před přestávkou štěstí, když soupeř nepotrestal jeho daleký výlet z branky.