Čech v elitní soutěži jako marketingový tah? Nesmysl, Petr je démon, směje se agent

Ze třetí britské ligy se posunul do druhé nejvyšší soutěže. Letos chytal za Oxford, než si ho však vyhlédl mistr z Belfastu. „Je to pro mě obrovská čest a splnění snu. Vždyť Belfast loni vyhrál v Británii všechny trofeje a reprezentoval i v Lize mistrů, kde porazil Pardubice,“ připomínal sám Čech, že Giants chyběl k postupu do osmifinále jediný bod.