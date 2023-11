Teď se případný trejd jeví jako sci-fi, však to naznačuje i Hertlův agent Robert Spálenka z agentury Sport Invest, který byl hostem pořadu Příklep. „Výměna je možná jen s jeho souhlasem, jsou ale vyznačené kluby, do kterých to jde také bez souhlasu. Když se ovšem podíváte na NHL, tak většina mužstev pracuje na hraně platového stropu, takže udělat trejd Tomáše bude stejně složité jako udělat trejd Erika Karlssona,“ popisuje Spálenka.

Karlsson, nejlepší bek NHL, se v létě ze Sharks přestěhoval do Pittsburghu. San Jose za něj získalo z Penguins obránce Ruttu a útočníka Granlunda, navíc se dál 13 procenty podílí na Karlssonově gáži, která činí 11,5 dolarů ročně. Hertlův průměrný roční plat je přes osm milionů dolarů, v této sezoně si ale vydělá 10 milionů. I to ukazuje, jak by bylo pro Sharks složité ho vytrejdovat jinam. „Je to na hodně dlouhé plánování a není to ani na pořadu dne,“ přiznal Hertlův agent.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Tomáš Hertl s manželkou Anetou během slavnostního vyhlášení ankety Zlatá hokejka 2023.

Nicméně možnost stěhování do budoucna zcela nevyloučil, byť teď je pro Hertla klíčová spokojenost rodiny.

„Tomáš nelehkou situaci Sharks prožívá. Je to hráč, který rád vítězí a dělá pro to všechno. Přestavba San Jose bude nějakou dobu trvat a je otázka, aby Tomáš viděl, jestli se toho dočká za dobu své smlouvy, nebo to ještě během jejího trvání bude muset řešit. Ale teď se soustředí na rodinu, narodilo se jim druhé dítě a podmínky, které jako rodina v Kalifornii mají, jsou parádní. Život není jen hokej a rodina tam je spokojená.“

Příklep s agentem Robertem Spálenkou.Video : Sport.cz

Dalším hvězdným Spálenkovým klientem je Ondřej Palát, vítěz dvou Stanley Cupů. Jenže NHL ho dlouho přehlížela, protože draftovaný byl až na třetí pokus.

„Ve svém roce draftu měl příušnice, tři měsíce vůbec nehrál hokej. Pak byl v kanadské juniorce, udělal sice dost bodů, ale všichni říkali, že je maličký a že NHL hrát nebude. Že ty body posbíral jen díky tomu, že hrál s Seanem Couturierem a zase nebyl draftovaný. A další rok, když dělal body i bez něj, tak to někomu došlo a Tampa ho draftovala v sedmém kole jako třetího od konce. Všichni balili stoly, bylo skoro zhasnuto, když někdo řekl jeho jméno,“ líčí s úsměvem Spálenka.

Palát odjel na kemp, ten se mu povedl a Lightning si ho dlouho nechávali v týmu. Na farmu ho poslali až jako jednoho z posledních, jenže tam už měl tehdejší kouč Jon Cooper naformované mužstvo. „Ondra mi volá a říká: ‚Spálič, já jsem v páté pětce a nebudu hrát ani na farmě.‘ Tak jsem se ho ptal, jestli máme začít řešit výměnu, nějak do toho vstoupit.“

Odpověď? „Počkej, já jim ukážu, kdo je tady hokejista.“

Sezonu už končil v první pětce, Norfolk vyhrál Calder Cup a další ročník už byl Palát pevnou součástí NHL. „Dnes má dva Stanley Cup a neskutečnou kariéru. Klobouk dolů před ním,“ říká Spálenka.

Foto: Sport Invest Agent Robert Spálenka (vpravo) s českým útočníkem Ondřejem Palátem a Stanley Cupem.