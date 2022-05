Finalisté míří do Finska. Machovský do Kupioa, Kovařčíkové do Jukuritu

Oba hráče čeká první zahraniční angažmá a opět budou působit ve stejném týmu. Odchod od Ocelářů potvrdili již minulý týden poté, co Slezané zakončili ve finále proti Spartě mistrovský hattrick. V novém působišti se potkají s obráncem Liborem Zábranským, který do Jukuritu přestoupil před rokem.

Machovský působil ve Spartě necelé čtyři sezony. Loni sice odešel do Rigy, z KHL se ale v listopadu vrátil zpět do pražského klubu a následně pomohl Spartě v play off k postupu do finále. Jako jednička ale chytal ve vyřazovací části jen ve čtvrtfinále, poté dostával více příležitostí Július Hudáček. Odchovanec Opavy Machovský chytal v extralize i za Plzeň, má za sebou i čtyři sezony v zámoří.