Dědek: Vyhrožují nám vyloučením z extraligy. Šéf Pardubic se vzpírá a obrací na ÚOHS

Pokud smlouvu nepodepíšete, extraligu od ročníku 2023/24 hrát nemůžete. Proč jste ohledně marketingového kontraktu s BPA podal podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže?

Musíme se chovat jako řádní hospodáři. Nechali jsme si udělat posudky a nemůžeme podepisovat smlouvy, které jsou v rozporu s daňovými a právními řády České republiky a potažmo Evropské unie. A k tomu nás nutí. Dost věcí se nám ve smlouvě podařilo upravit, něco ne. Řekli jsme, že podepíšeme jedině tehdy, pokud ÚHOS náš podnět zamítne nebo pokud soud, ke kterému jsme dali žalobu na zrušení valné hromady, na níž se o televizní právech hlasovalo, rozhodne, že nemáme pravdu. V tu chvíli nám nic nezbude.

Co vám na smlouvě mezi BPA a Asociaci profesionálních klubů vadí nejvíce?

Je pro nás nepřijatelná celá. Zažalovali jsme valnou hromadu, na které se o všem rozhodlo. Teď kluby převzaly extraligu, na valné hromadě byly diskutovány nové stanovy a licenční řády. Nehlasovali jsme pro ně, jsme v rozporu. Jsme v právním státě a všichni se musí chovat dle zákonů České republiky. Myslíme si, že se tak neděje, máme to opřeno o své posudky. Ale pokud vyšší instance řeknou, že pravdu nemáme, většinovému rozhodnutí se podvolíme.

Tušíte, proč ostatní extraligové kluby s podpisem problém nemají?

Protože oni ho vidět nechtějí. Neřeší to, nebojí se. Ale my byli jsme donuceni podnět k ÚOHS podat. Je to nepříjemné, ale řešit se to musí. Pokud vás někdo nutí konat například v rozporu s daňovými řády, nemáte jinou možnost. Nechci být v roli, že mě minoritní akcionář; tedy město; nařkne, že neodvádíme dobrou práci. Vyhrožují nám, že nás vyloučí z extraligy. Teď je to za nás za hranou.

Stejně nechápu, proč zbylým extraligisté nečiní potíže smlouvu podškrábnout...

Je otázka, jak jsou kluby s hokejem propojené. Stanovy byly třeba dřív nastavené tak, že dvě třetiny klubů musí souhlasit s tím, jak bude fungovat marketing. Když jsme do toho vstoupili my, první hlasování bylo o tom, aby stačilo vyhrát nadpoloviční většinou. Nakonec hlasování o marketingových právech skončilo tak, že osm klubů hlasovalo pro BPA. Problém je, že získat nadpoloviční většinu je lehko ovlivnitelné.

Jak?

Je za tím vliv některých lidí, takže kluby jsou schopny přijmout smlouvy, které by vůbec přijímat neměly.

Kdyby vám dal ÚOHS za pravdu, smlouva mezi BPA a APK LH by se zrušila?

Vzhledem k tomu, že smlouva začne platit až za rok, velmi pravděpodobně by v tom případě ÚOHS vyzval k nápravě smlouvy, třeba i ke zrušení. Dali jsme návod APK LH, jak to udělat - neprodávat marketing extraligy najednou jako celek, ale zvlášť reklamu, zvlášť televizní práva atd. Dosáhne se tím vyšších příjmů, kluby dostanou víc peněz a hlavně bude vše podle zákonů.

APK LH se tento návrh nepozdával?

Bylo mi řečeno, že je vše podepsáno, tak ať to neřeším a nechám to rok 2028 (kdy smlouvy vyprší). Když ale ostatní zjistili, že v té smlouvě od roku 2023 není ani inflační doložka, sami z toho mají hlavu v pejru. Vysvětlil jsem představenstvu APK, že se nezachovali jako správný hospodář. Snažili jsme se prosadit, ať je povinnost poptat i Českou televizi, aby dostala šanci soutěž dál vysílat. Doteď ji nedostala a soutěž má začít už za rok a půl.

Spíš až za rok a půl, ne?

To se jen zdá. Jak my, kluby, máme podepisovat dlouhodobé smlouvy s partnery, když nevíme, kde se bude hokej vysílat? To jsou základní otázky. Pak si říkáte, proč to ostatním nevadí. Napadne vás, že tam je nějaké vedlejší ujednání. Jiné vysvětlení není. Hlava vám to nebere, že se dobrovolně chováte proti vlastním zájmům. Dnes je dvouciferná inflace a bude dál. Je strašidelné, co se stane s hodnotou smluv v roce 2028, když v kontraktu chybí inflační doložka. Dovedete si představit, že v dnešní době převedete práva a v roce 2028 z toho budete mít maximálně padesátiprocentní hodnotu? To je něco neuvěřitelného.

Leckdo může namítnout, že z vás mluví zhrzenost. Zhrzenost z toho, že váš Relmost bitvu s BPA o marketingová práva prohrál, tak teď kolem sebe kopete. Tak to není?

O to vůbec nejde. Bojujeme za to, ať je vše v souladu se zákony. Jsem rád, že se nám podařilo zařídit, že BPA přidala oproti původnímu návrhu 400 milionů. Cítila konkurenci, k tomu nám ale dodali soupis všech podmínek. My říkáme, že takhle smlouvy podepsat nemůžeme. Současně ale tvrdím, že pokud všechno rozbalíčkují, dostaneme jednou tolik peněz; místo jedné miliardy dvě; a vše bude podle zákona. Naše marketingová agentura chtěla vyvolat tlak na BPA, stejně to chodí i v politice, protihráč podlehne jedině tlaku nabídky.

O kolik milionů více než BPA jste za marketingová práva nabízeli?