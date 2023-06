Hokejový obránce Mašín podepsal novou smlouvu s Ilvesem

Odchovanec Kolína přišel do Ilvesu v říjnu 2021 z Chabarovsku a zařadil se mezi klíčové obránce. V první i ve druhé sezoně Tampere postoupilo do semifinále play off, v němž prohrálo s TPS Turku respektive Pelicans Lahti. V prvním případě následně zvládl zápas o bronz proti KooKoo Kouvola, letos prohrál s IFK Helsinky.