Švédský hokejista se koupal v krvi. Přesto ještě vynadal rozhodčím a pak gólem pomohl k výhře

To nebyl příjemný pohled. Velmi nepěkné obrázky nabídlo utkání druhé nejvyšší švédské soutěže mezi Västeras a Djurgardenem. Hostující útočník Arvid Costmar schytal tvrdý zásah hokejkou do obličeje a začal silně krvácet z nosu i úst. Ukázal však, že hokejisty jen tak něco nerozhodí. Do utkání se vrátil a gólem pomohl k vítězství 7:3.

Foto: Profimedia.cz Arvid Costmar (vlevo) po souboji na ledě (ilustrační snímek)

Článek Zdánlivě nevinný souboj o kotouč v rohu kluziště, když domácímu obránci Ludvigu Ostmanovi nechtěně, ale prudce vylétla hokejka do Costmarova obličeje. Dvaadvacetiletý forvard hned zamířil na střídačku, na ledě však za sebou nechal kaluž krve. Více než svůj zdravotní stav ovšem řešil, že sudí soupeře za tento jasný faul nepotrestali. Se zkrvaveným nosem i ústy naštvaně pořvával na rozhodčí, než konečně zamířil do kabiny na šití. Arvid Costmar skriker ut sin ilska efter de här blodiga scenerna. pic.twitter.com/LK1zDSfxoE — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) December 1, 2023 Na nepříjemně vypadající zranění nakonec stačily tři stehy. „Chvíli jsem se bál o oči, ale dostal jsem zásah jen do nosu. Bylo to štěstí, nikdy není hezké dostat hokejkou do obličeje,“ vykládal poté v rozhovoru pro televizní stanici TV4. Do utkání se vrátil, a v poslední části dokonce zaznamenal důležitý gól na 5:3. Djurgarden nakonec zvítězil 7:3. Šestnáctinásobný šampion švédské ligy předminulou sezonu nečekaně spadl z elitní soutěže, kam se snaží vrátit. Celek ze Stockholmu sice aktuálně vyhrál čtyřikrát po sobě, ale v tabulce mu přesto patří až devátá příčka. Hokej Totální blamáž, výprask desetiletí! Růžička zažil obrovskou hanbu

