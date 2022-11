Útočník Lenc mění ve Švédsku působiště

Lenc si v této sezoně připsal v dresu Frölundy v 16 zápasech pět bodů za dvě branky a tři asistence. Celek z Göteborgu jej získal na začátku února z Chabarovsku z KHL. V minulé sezoně si ve švédské lize připsal ve 23 duelech včetně play off 17 bodů za osm gólů a devět přihrávek.

"Je to šikovný útočník, který nám dodá další ofenzivní sílu," řekl klubovému webu sportovní manažer HV 71 Kent Norberg.

V KHL si Lenc připsal ve 49 utkáních 17 bodů za osm tref a devět asistencí. Účastník loňského mistrovství světa v Rize a únorových olympijských her v Pekingu v extralize vedle mateřské Mladé Boleslavi působil i v Liberci.

K týmu HV 71 se Lenc připojí dnes a debutovat v novém dresu by měl v sobotu proti Färjestadu. "Těším se do HV 71. Je to klub se zajímavou historií. Doufám, že pomůžu energií a dobrými výkony k úspěchu," uvedl Lenc.