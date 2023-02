Litvínov - Třinec 4:3 PP Hokejisté Třince neuspěli v Litvínově a prohráli počtvrté za sebou

Vstup domácích byl jako z hororu. Už po 51 vteřinách Oceláři vedli zásluhou Nestrašila, který vjel do útočného pásma a švihem zpoza pravého kruhu překonal brankáře Tomka. Puk umístil ke vzdálenější tyči. Bez vteřiny za dvě minuty se Litvínovu přitížilo ještě víc, to když Hudáček si od mantinelu sjel bez povšimnutí mezi kruhy a puk pověsil do šibenice branky Severočechů.