A teď si půjdeme i za druhým rekordem, hlásil po maratonu Stezka, jenž zničil Hradec 80 zákroky

Fotogalerie +7

Byla to pořádná šichta, že?

Já nevím, kde začít. Jsem rád, že jsme to urvali. Byla to na jednu stranu strašně zajímavá zkušenost, zároveň už bylo na obou týmech vidět, že nikdo nechtěl udělat chybu a síly ubývaly. Jsem šťastný, že jsme to urvali a opět ukázali to naše srdíčko. Hráli jsme jako jeden muž.

Kdy vám bylo v zápase nejhůř?

Ježišmarjá, to si vůbec nevybavím, vždyť ten zápas trval přes šest hodin. Kluci mi pomohli a těžké situace jsme zvládli.

5 nejdelších zápasů v historii extraligy 1. 138:51 Hradec Králové - Vítkovice 1:2, sezona 2022/23 6. semifinále, gól Dominik Lakatoš 2. 113:51 Č. Budějovice - Vítkovice 2:3, sezona 2012/13 5. předkolo, gól Peter Húževka 3. 103:28 Sparta - Liberec 5:4, sezona 2021/22 5. čtvrtfinále, gól Tomáš Pavelka 4. 98:59 Vítkovice - Hradec Králové, sezona 2022/23 5. semifinále, gól Patrik Koch 5. 96:15 Zlín - Plzeň 3:4, sezona 2012/13 7. finále, gól Martin Straka

Jak jste se v utkání, které nakonec skončilo po šesti hodinách a 20 minutách, udržoval v koncentraci?

Hru jsem se snažil vnímat, jen když Hradečtí jeli na nás. Když byla hra mimo naše pásmo, snažil jsem si hlavu čistit a na chvilku ji vypnout. Abych měl co nejvíc sil v nejdůležitějších momentech.

Většina by v tento moment asi jen vyhodila kotouč... 🏒 Dej však rozjel přečíslení a Lakatoš ho vyřešil parádní bekhendovou kličkou, která rozhodla tento historický zápas! 😱🚨 A TO V OSLABENÍ! 💀 #MHKVIT #TELH pic.twitter.com/HQQ7gm06vx — Tipsport extraliga (@telhcz) April 13, 2023

Jak těžké bylo si v 105. minutě znovu nastavit hlavu na pokračování duelu, když sudí až u videa odvolali gól Bukartse pro hru vysokou holí?

Rychle jsme se museli vrátit do zápasu. Věřili jsme, že to urveme znovu. Šli jsme si za tím, klobouček před kluky, fanoušky i všemi členy týmu. Klukům moc děkuji, co předvedli.

Dostihly vás během utkání hlad a žízeň?

No ty kráso, to mi povídejte... Já jsem toho vypil a snědl... Padla spousta coca col, energeťáků, ale to prostě bylo potřeba. Teď to hlavně zapít hodně vodou, protože jsme toho dost vypotili.

Byl během přestávek mezi prodlouženími v šatně čas i na vtípky?

Nějaké srandičky byly, ale v rámci možností, abychom se hlavně koncentrovali na zápas. Já se snažil odpočívat, co to šlo. Snažili jsme se ale udržovat v dobré náladě, abychom pořád byli pozitivně naladění. Navzájem jsme se podpořili.

Uvědomili jste si už během zápasu, že jeho délkou jste změnili historické tabulky?

Prvotně vůbec. Když to pak ale hlásili, o přestávce po jednom z prodloužení jsme se bavili, že jsme překonali jeden historický rekord a že si teď půjdeme za tím, abychom překonali i druhý a jako první otočili v play off sérii ze stavu 0:3.

Psychická výhoda by teď měla být na vaší straně...