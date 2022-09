Adama Musila těší dva góly i bratr po boku. Lepší hrát s ním než proti němu, říká. Do kasy přispějí oba

„Každý bod dobrý, i když určitě to může být lepší. Ještě je před námi dost práce. S Oceláři to byl hodně vyrovnaný zápas, o ten pověstný kousíček vyzněl pro nás," tvrdil 25letý Adam Musil, jenž se prosadil dvakrát proti Marku Mazancovi. Nejprve se postaral o bleskové využití přesilovky, když pouhých pět vteřin po vyloučení Hrehorčáka pohotově dorážel puk do sítě.