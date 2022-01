Americký útočník Kristo odchází z Kladna do švédského Västerviku

Kristo sehrál za Kladno v extralize 38 zápasů a připsal si 11 bodů za tři branky a osm asistencí. V roce 2008 jej draftoval ve druhém kole na 56. místě Montreal, ale do NHL se juniorský mistr světa z roku 2010 neprosadil. Působil v AHL a před sezonou 2017/18 zamířil bronzový medailista z mistrovství světa z roku 2013 do Dinama Riga do KHL, potom hrál i za Brynäs, Rapperswil-Jona a v KHL za Kunlun.

Ze sedmi cizinců, kteří na úvod sezony do Kladna přišli, už tři tým hrajícího majitele Jaromíra Jágra opustili. Do zápasu mohla nastupovat jen šestice. Norský obránce Hakon Nielsen odešel v polovině listopadu do Stjernenu a kanadský útočník Daniel Ciampini na začátku prosince zamířil do italského Bolzana do mezinárodní rakouské ligy. V pondělí Rytíři angažovali ruského obránce Zachara Arzamasceva a jednu pozici pro cizince mají stále volnou.