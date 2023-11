ANALÝZA: Bartošák mimo hru. V čem bude Hradci nejvíce chybět?

RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Počasí zpochybňuje regulérnost ligy, Slovácko s Baníkem víc než Serie A

Máme za sebou 16. ligové kolo, jeho hlavním společným jmenovatelem byl sníh. Ten hned na několika hřištích naprosto zničil úroveň zápasu a opět zažehl diskuzi o regulérnosti ligy. Má se začít dříve v létě nebo hrát systémem jaro-podzim? Koubek se s Plzní vrátil do Hradce, odjížděl však s hořkostí v ústech. To pražská S jsou dál suverénní, i když s posledními dvěma celky Fortuna ligy to neměla úplně jednoduché. Baníku se opět nedaří, připomíná mi jedno z pražských S před pár lety…