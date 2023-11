O Bartošákově dalším maléru, vítkovickém utrpení i souboji o extraligovou čtyřku

Potvrdil také, že Východočeši mapují hráčský trh. Hledají tak případnou náhradu k Janu Lukášovi. „Je jasné, že Hradec by potřeboval dalšího gólmana,“ uvědomoval si mladší z novinářů. Lukáš sice v utkáních proti Kladnu a Pardubicím předvedl dobrý výkon, ale na začátku listopadu přeci jen do týmu přišel jako dvojka.

„Byl to hřebíček do rakve. Nechat si dát vyrovnávací gól tři a půl minuty před koncem ve vlastní přesilovce, to je další rána pro psychiku. Fanoušci už toho mají taky dost,“ připomněl redaktor Vybíral to, že domácí příznivci skandovali po utkání „Chceme Vítkovice“.